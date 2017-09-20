貨車司機走寄貨通道撞橫樑死亡 處長未設警示判3月

2017-09-20 16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區的中連貨運公司忠孝營業所有兩個通道，其中一條寄貨通道的高度僅有264公分，高度280公分的大貨車如行駛這個通道，車廂上方會撞到建築物橫樑，不料，2015年4月4日，司機張金棋駕駛大貨車駛入寄貨通道死亡，台中高分院認定營業所的鐘姓處長，未依法設置警示標誌，依業務過失致死罪判處3月徒刑，可易科罰金，可再上訴。

台中高分院判決書指出，忠孝營業所的建築物已有40年歷史，有兩個進出通道，其中一條稱為寄貨通道，寬度可通行大貨車，但高度卻僅有264公分，低於大貨車高度280公分，平時供人行或機車進出。

2015年4月4月中午12時許，貨運司機張金棋（61歲）駕駛貨車欲離去時，不慎駛入寄貨通道，車廂頂端撞擊橫樑，張金棋胸腔在物理慣性作用下，撞上貨車的方向盤，胸腔內出血而不治，台中地檢署起訴該營業所的鐘姓處長（場所負責人），但鐘男辯稱沒有過失，大貨車不能行駛寄貨通道，每位司機都知道，死者服務已有3年多，從未誤入此通道，另外，這個通道的牆面，也漆有碩大的單向箭頭指示標誌，死者沒有遵守箭頭指示標誌，逆向闖入通道內，死亡意外與他無關。

不過，法官調閱GOOGLE街景圖，卻發現2015年2月的街景照片，這面牆尚無單向箭頭指示標誌，懷疑標誌是意外發生之後才漆上，且箭頭指示標誌，充其量只是提醒員工遵行方向，與限制高度的警示標誌不同，另外，設置警示標誌是雇主的義務，不能以「每位司機都知道」就不設置。

台中高分院認為，鐘男違反職業安全衛生設施規則第21條之1規定，雇主對於有車輛出入或有導致交通事故之虞的工作場所，應設置適當交通號誌、標示或柵欄，也違反同法第118條規定，雇主對工作場所的自設道路，危險區應設有標誌杆或防禦物，依業務過失致死罪處徒刑3月，可易科罰金9萬元，可再上訴。