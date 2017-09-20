享盡齊人之福 暴走男街頭亂開槍、販毒遭警逮

2017-09-20 15:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕享受齊人之福的男子王守仁曾因與蔡姓女友發生爭執，在住處暴走，不儘開槍掃射天花板還衝撞蔡女。隔年更發生王男為尋找小三下落，沿路亂開槍，再次鬧上新聞版面。基隆警方日前接獲得知，王男擁槍自重，還販賣毒品，佈線逮人，昨日中午在松山區某旅社將王男逮捕歸案，並起出改造手槍及毒品。

警方調查，32歲男子王守仁104年開始，就與蔡姓小三糾紛不斷，一度還因為衝撞趴在引擎蓋上的蔡女登上新聞版面，也被揭發出他與兩女同住一屋並育有8名小孩，引起社會關注，去年更因為王男要找蔡女理論，搭計程車時遇到運將不願載客，憤而沿街亂開七槍，最後被追捕警員開槍射中小腿束手就擒。

基隆市警刑大偵一隊接獲王男販毒線報後，立刻成立專案小組，追捕他2個多月，昨日中午掌握他在饒河街夜市周邊的旅社藏匿，隊長李清雲帶領小隊長鄭宇峰、偵查佐尹泫元等成員及南港警分局偵查隊、基隆市警局霹靂小組前往，趁王男與女友退房走出旅館時，一擁而上，王男一時看見20多名警察，瞬間傻眼只好舉手投降。因員警動員人數眾多，意外引起附近民眾圍觀。

警方連同王男的鍾姓女友也一併帶回偵訊，員警在其隨身的手提袋內起出改造金牛座手槍一把、部分槍枝零件及10.19公克的安非他命；另也在其友人家中，起出王男寄放的武士刀一把。

偵辦人員指出，王男外號叫做神經，因情緒起伏大，時常暴走，被某些黑道大老看中，主動資助資金及住所給他，請他幫忙協助處理「社會事」，如討債、談判等事宜，在道上有些名氣。王男向警方承認持有毒品及槍枝，但不願透漏上游來源，警訊後，今日下午將依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例移送士林地檢署法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆