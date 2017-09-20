被指槍殺角頭藏鏡人 林國慶姪子遭行刑式狙殺

新北市土城區日新街下午傳出槍擊案，共有5人受傷，其中1人不治、1人命危送醫，警方獲報封鎖現場調查中。（記者黃耀徵攝）

2017-09-20 16:00

〔記者吳仁捷、賴筱桐、曾健銘、余衡／新北報導〕新北市土城區巡天府今日下午1時許正在宮廟前行善發放白米時，突遭20歲槍手陳致倫闖入開槍，前立委林國慶姪子、同時也是天道盟角頭的48歲男子林立昌後腦杓中彈，送醫命危；另有4路人遭流彈波及，其中62歲賴姓男子傷重不治，陳男行兇後主動帶2把手槍投案，初步訊問此起槍擊案疑黑道尋仇報復有關，詳細案情警方正在釐清。

不排除槍手為報復槍殺林立昌

今年6月底，土城區36歲角頭黃義倫在車上遭槍殺，警方事後循線逮捕3嫌，外界傳言，整起事件幕後藏鏡人直指林立昌，不排除陳姓槍手是為了報復才槍殺林立昌。

據了解，身著橘衣的陳男，行兇前曾到場觀察環境，他獲悉每逢農曆初一，林立昌都會和街坊巡迴宮廟附近，發放愛心米給貧苦民眾，為了隱藏身分，原本想趁正午人多時動手，但當時現場有2、3百人難以鎖定目標，才決定等人潮漸散再開槍。

槍手高喊：我總算替老大報仇了！

下午1點半左右，陳男預藏槍械跑進宮廟前巷弄，見林男及多名友人站在雜貨店前搬米，立即拔槍朝林轟擊至少5槍，當場驚叫、哀嚎聲四起，林男及賴姓男子中槍倒臥血泊，另有3位民眾遭流彈波及，陳男高喊「我總算替老大報仇了！」後，隨即逃離現場。

林國慶目睹堂姪林立昌遭槍擊，他說，簡直是針對立昌的行刑式狙殺，他剛好起身提醒助理直播要開聲音，剛站起來就聽到好幾聲砰砰砰，他距離槍手只有幾步距離，差點也成槍下亡魂。

林立昌身中6槍幸被救回

亞東醫院急診醫學部主任蔡光超說，中槍的林立昌身中6槍，胸部一槍較為嚴重，但經急救，已救回一命，另名中3槍、胸部中一槍的婦人傷勢也已穩定。

土城警方調查，這起槍擊案造成陳姓志工死亡、巡天府宮主林立昌命危、一對張姓低收入夫妻檔、另名志工遭流彈波及，造成1死3重傷、1輕傷，目前林立昌頭胸口槍傷較嚴重。

林國慶說，當時發放進行到3分之1，他與林立昌、多名志工在廟旁的超商騎樓開始發放物資，矮小、穿著橘色衣服的槍手卻從另一頭人潮走來，直接朝林立昌開槍，很明顯是針對林立昌而來，站在立昌後方的陳姓志工頭部中彈，另一對張姓低收入戶夫妻，及另名志工也中槍。