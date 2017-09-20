走過921震災、大火重創陰霾 埔里酒廠喜迎建廠百年

2017-09-20 16:02

〔記者佟振國／南投報導〕台灣又多了一家百年老店！成立於1917年（日治大正6年）的南投縣埔里酒廠，今年建廠滿百年，然而18年前的921大地震摧殘與隔年廠區大火重創，一度面臨關廠危機，經鄉親、地方政府力保與員工努力重建，從斷垣殘壁中復甦，如今創造每年百萬觀光人潮，酒廠將於10月21日舉辦酒神祭大典、紹興宴、酒甕彩繪等多項慶祝活動，並推出限量999瓶建廠百年紀念酒，為百年酒廠慶生。

埔里酒廠於1917年建廠，當時日治時期稱為「埔里製酒株式會社」，製造優良清酒呈貢日本天皇，國民政府來台後則以研製紹興酒聞名，紹興酒也與埔里劃上等號，隨著紹興酒沒落，埔里酒廠也在民國84年轉型觀光酒廠。

但好景不常，88年發生921大地震，廠房倒了5棟，員工冒死將珍貴的陳年紹興酒從斷垣殘壁中搶救出來，不料隔年3月8日廠區又發生大火，紹興酒從80萬甕銳減不到10萬甕，歷經地震、大火重創，一度面臨關廠危機，經過18年努力，埔里酒廠已走出陰霾，每年可創造百萬觀光人潮。

埔里酒廠今舉辦慶祝建廠百年活動記者會，10月21日有酒神祭大典、酒甕彩繪、酒釀體驗DIY、紹興精靈打卡遊戲等，也與在地金都餐廳合作舉辦「紹興宴」，10道料理優惠每桌4000元，網路訂購限量50桌。

南投縣長林明溱也稱許埔里酒廠對南投觀光的貢獻，強調酒廠絕對不能關閉，還要擴大行銷，縣府也計劃與埔里酒廠合作，推出「南投縣酒」推廣南投的特產，至於在地的另一家南投酒廠若有意願，縣府也歡迎有合作促銷計畫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆