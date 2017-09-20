扮「忍者」持武士刀劫財 連犯3案判刑5年4月

2017-09-20 15:38

〔記者黃建華／高雄報導〕黃姓男子缺錢花用，竟持武士刀頭戴安全帽、口罩，打扮有如現代「忍者」，兩度行搶洗劫同一家餐廳，搜刮店家與客人財物，食髓知味，黃男第三次持武士刀強盜財物，竟跑到前鎮警分局復興路派出所斜對面的一家川味餐館，強盜店員裝有2萬5000元現金的GUCCI皮包，被聞訊趕抵的員警逮捕，高雄地院一審將黃男依攜帶刀械強盜罪判刑5年4月。可上訴。

判決指出，黃姓男子於民國100年間某日，在鳳山區某處以不詳代價向真實姓名年籍不詳男子，取得已開鋒的武士刀1把。

前年12月13日和22日，黃男因缺錢花用，竟頭戴安全帽、戴口罩，持武士刀，一副現代「忍者」打扮，兩度闖入小港區一家餐廳，作勢揮砍武士刀，大聲喝令在場黃姓、莊姓等女員工不要動，強盜搜刮店內財物逃逸，第一次得款7000元，第二次得款500元。

黃男兩度洗劫餐廳嘗到甜頭，同年12月22日中午，再度喬裝持武士刀侵入前鎮區復興路派出所附近的的一家川味料理餐廳，高舉武士刀揮舞等方式，致使該餐廳曹姓女員工不能抗拒，任令黃男強取放在櫃檯內之GUCCI 廠牌斜背包（內有現金2萬5000元、GUCCI 錢包1個、APPLE牌手機1支等物品），黃男得手後徒步走出餐廳，正打算騎乘變造過車牌的機車離去，曹女衝出大聲追喊，路旁民眾合力追趕黃男，員警也據報趕抵逮獲黃男，並扣得犯案武士刀1把與被劫的GUCCI背包等贓物，循線查知黃男共犯下3起強盜餐廳案。