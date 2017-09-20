土城槍擊案 前立委林國慶目睹姪子遭槍擊命危

2017-09-20 14:59

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1時許，新北市消防局接獲報案指稱土城區日新街一處宮廟發生槍擊案，初步了解有5人遭到槍擊，2名男子已無生命跡象，其中1人為天道盟林姓男子；經查為前立委林國慶姪子，當時林國慶人也在現場目睹。

林國慶在臉書上PO出「大家午安，今天初一我們要來巡天府發放8000斤白米，還有720份金牛角加1500包麵條讓大家過中秋啦！發放對象是低手入戶者、身障者、等，我們歡迎大家一起做公益，一起幫助需要的人｣沒想到就發生槍擊案，自己的姪子也中槍，目前仍在急救中。