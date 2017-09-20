百元鈔1張變2張 巧手魔法騙過換鈔機仍被起訴

2017-09-20 14:55

〔記者楊政郡／台中報導〕28歲徐男意想天開，以美工刀把百元鈔剖面，8張撕成16面，空白面黏貼玩具鈔，然後到「夾娃娃」店欺騙換鈔機，一張換10個硬幣，在台中市漢口路某「夾娃娃」店成功換得6張60個十元硬幣，又到重慶路重施故計，換得3張30個十元硬幣後，王姓業者早已在注意他，以手機遠端監控，隨及報警逮捕，徐嫌看到警察來，手中正端著硬幣在玩夾娃娃，剩餘23個十元硬幣隨手丟棄，檢方依妨害國幣懲治條例起訴。

起訴書指出，徐男在106年2月間以美工刀，在南投縣水里鄉住處把百元鈔剖面，空白面則拿玩具鈔黏上，成功變造16張一面真一面假的百元鈔，開始模擬各種方式，能將半真半假的偽鈔，拿到市面上行使。

同月5日凌晨1時許，他到漢口路一家自動選物販售店（俗稱夾娃娃店），以變造的百元鈔兌換硬幣，簡單騙過兌鈔機的真偽辨識系統，成功6張換到60個十元硬幣。

而張姓業者翌日就發現這6張偽鈔，且傳遍業界，也調閱監視器暗中調查。同年月8日晚間10時許，徐男又帶著3張變造百元鈔，到西屯區重慶路找某選物販售店下手，同樣3張順利換得30個十元硬幣，心得意滿把30個硬幣端在手上，就在同一地點投幣玩夾娃娃，投了七個沒夾到半隻，警察就衝過來，徐某發現苗頭不對，手中硬幣一灑、拔腿就跑，還是被逮住。