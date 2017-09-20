小三陪老公去同學會被叫大嫂 女師獲賠15萬元

2017-09-20 14:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名林姓國中女老師，不滿經商的老公與李姓女股東出軌，並帶「小三」李女當作元配出席同學會與旅遊，怒告李女求償，高雄地院民事庭一審判李女須賠元配林女15萬元，但林女認為判賠太少，還以她因老公出軌得憂鬱症，要求再追加求償15萬元，李女則否認與林女老公有染，2人皆提上訴，都遭二審駁回。

判決指出，在國中教書的林姓女老師提告指出，她老公經營錄影帶店，卻與李姓女股東發展出男女朋友關係，李女並多次以元配之姿，陪林女老公出席參加同學會與旅遊活動，不知情的林夫同學都稱「小三」李女為「大嫂」，認為李女侵害她的配偶法益，提出求償。

李女則否認與林夫交往，並以自己控告林夫妨害秘密案審理中，才遭對方提告。

不過，林夫在法院審理時坦承，他於92年間認識李女，93年後交往為男女朋友，至104年底間，曾與李女在汽車旅館或出去旅遊時共處一室，也曾參加露營活動或同學會，同學之中，除了有2位知道李女不是他配偶外，其他同學都以為李女是他配偶，所以對於他與李女同宿於1間房間並未多說什麼等語。法官並從臉書與line通訊軟體，發現李女有「一路回來我哭了，分手的痛上身了，恨自己為什麼不能當你的妻子」等語，認定2人確有交往，因此一審判李女須賠林女15萬元。

但林女、李女都不服上訴，林女並聲稱自己因老公外遇得了憂鬱症，要求追加求償15萬元，但法官調查認為，林女失眠、罹憂鬱症無法證明與此事有關，駁回林女追加求償15萬元要求；李女不服一審判決部分，也遭駁回。