酒醉走在斑馬線被撞死騎士 依過失致死罪起訴

2017-09-20 14:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓男子當兵前打工賺錢，凌晨下班騎車返家時，撞死一名酒後走在斑馬路上的張姓行人，因無力賠償張家近千萬元求償金。基隆地院依過失致死罪判他6月徒刑。

判決指出，吳姓大學生去年大學畢業後，等當兵期間，到台北打工賺錢，去年8月間下班騎車返家途中，因機車大燈壞掉，一邊騎車一邊握住掉落大燈，相當克難。

吳於凌晨2時許騎經基隆市明德二路斑馬線時，未注意張姓男子正在穿越馬路。

吳的機車撞及張後，因力道太大，致張彈飛7公尺後掉落；吳的機車也失控滑行，刮地痕跡長21.4公尺。

張送醫傷重不治，體內酒精濃度換算呼氣酒精濃度超過每毫升1.64毫克以上。

由於張的酒測值超過1.64毫克，吳的辯護律師主張，張當時酒醉是否走在斑馬線上仍有疑義。

但法院依現場相關跡證認定，張確實是走在斑馬線上被撞死。

法院認為，機車遇有行人穿越時，均應減速接近，小心通行，依張被撞飛7公尺及吳的機車撞及張後滑行有21.4公尺之遠，顯見吳當時並未減速通行，是整起事故肇事的主因。

判決指出，吳於事發後，雖有意賠償張家，但因家境貧寒，只能分期理賠張家300萬元（含200萬元強制險），與張家求償近1000 萬，相差甚遠。

基隆地院因雙方和解不成，依過失傷害致死罪判張6月徒刑。