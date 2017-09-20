女友唱歌沒糾 男友氣pupu想硬上被咬斷舌

2017-09-20 14:24

〔記者張文川／台北報導〕李姓計程車運將，不滿女友小芬（化名）和同事出去唱歌沒「糾（約）」他，事後在車上興師問罪，兩人在車內拉扯，李男強行襲胸、強吻、摸私處欲性侵，小芬為求自保，使勁猛咬李男的舌頭，咬下一片狼舌，衝下車逃跑報警，李男隔天又在Line的動態消息誹謗小芬是妓女、得梅毒，恐嚇要讓她生不如死。

台北地院今依強制猥褻罪，判李男9月有期徒刑，另依加重誹謗、恐嚇罪判3月可易科罰金之刑。可上訴

判決指出，兩人透過微信通訊軟體相識交往，前年10月8日晚間，李男開計程車至捷運台電大樓站載小芬回新店，行經新北環河快速道路上時，李男質問她：「妳為什麼不理我？為什麼要跟別人去唱歌？為什麼不約我？」，小芬回說：「這是我的自由，你又不是我老公，我不要你管！」

李男盛怒揮拳毆打小芬的臉、拉扯頭髮、抓胸部與下體，再把車停靠在路邊、反鎖車門，小芬爬到後座躲避，李男也爬過來，意欲硬上，小芬激烈反抗卻被掐住脖子、強吻，小芬退無可退，用力咬下去，咬斷李男的一塊舌頭肉，李男才痛得鬆手，小芬趁機衝下車，攔停路過的章姓男子的車輛。

章男證稱，他見小芬衣衫不整衝到馬路中車揮手，表情很害怕地指著小黃說司機要非禮她，他就先讓小芬上車，自己下車查探，發現李男目露凶光、滿口是血，他嚇得趕快返回車上，加速駛離現場，小黃沒跟來，他才協助小芬打電話報警。

案發隔天，李男在自己的Line動態消息區內，直呼小芬全名「祝福xxx中梅毒、可以打電話約這個女人開房間打X、賤女人喜歡找老男人騙錢騙感情、妳這個妓女…」，第3天李男又Line恐嚇小芬「我要讓妳有生不如死的感覺、我要廢了妳、要妳付出代價、不得好死」。檢警循線查辦，起訴李男，李男反控小芬重傷害，但檢方認為小芬是正當防衛，將她不起訴確定。

北院審理時，李男辯說當時沒有猥褻之意，是互毆狀態，兩人都有出手，但他承認他先動手，小芬用高跟鞋敲他頭，打斷他一顆門牙，他才打她肚子，後來小芬又假意示好，沒想到喇舌時她會突然咬下去。

合議庭認定小芬從警訊、偵查中、審理中的3段控詞前後大致一致，較為可信，不採信李男辯詞，判李男有罪。