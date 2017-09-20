住警器又來囉！民眾可到消防分隊領取

2017-09-20 14:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕為提升民眾居家安全，新竹市消防局去年執行「4年6萬顆」住警器專案，今年再度募得1萬5千顆，並首度開放民眾到轄內各消防分隊領取，返家自行安裝住警器，一戶免費補助一顆，盼4年後能達到100%安裝率。

消防局今天辦理記者會，局長李世恭表示，西濱路一段一處30年的透天厝14日中午發生火警，劉姓屋主先前因家中準備大整修，婉拒裝設住警器，不料當天煮飯卻忘記關火導致火災，還80多歲老母還因此燙傷，讓劉男相當懊悔，最後消防局同仁搶救滅火後，幫忙安裝住警器，才讓劉男放下心中大石。

李世恭說，據統計，消防局今年上半年就出勤37件民宅火警，目前市區林森路及延平路一段均有住警器成功發出警報，讓民眾成功滅火應變的案例，一顆幾百元的住警器，不但能避免幾10萬元的損失，甚至還能挽回無價的生命。

李世恭表示，以往消防局同仁宣導住警器專案時常被民眾誤認為是詐騙，因此籌劃拍攝宣導影片，找來中山分隊消防員張家維擔任代言人，希望透過高顏值的影片宣傳，讓更多民眾了解專案內容並提出申請。

市長林智堅指出，他看到宣導影片的「一輩子只要做好一件事情」感觸很深，那件事情就是要讓居民安居樂業，目前轄內5層樓以下住宅約6萬戶，至今安裝住警器比例約3成，今年再投入1萬5千顆，希望明年能達到5成安裝率。

另外，民眾除可向里長申請住警器外，還可前往各消防分隊當場領取並回家自行安裝，歡迎市民踴躍提出申請。