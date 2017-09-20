9槍死亡移工家屬凱道陳情 總統府回應盡力保障勞工權益

2017-09-20 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年8月，一名27歲的在逃越南移工阮國非，在被警方逮捕的過程中發生衝突，警察在被移工以石塊攻擊後，對阮國非連開九槍，阮送醫急救後不治。

今日上午，阮國非的父親、妹妹等家屬手持其遺照，在台灣移工聯盟的陪同下，於凱達格蘭大道上陳情，希望台灣政府能調查案件真相，並審視此次事件中涉及的移工與警消相關制度。

據〈聯合報〉報導，透過翻譯，阮國非的父親表達，台灣警察以9槍射殺自己兒子是「野蠻」的行為，盼望台灣政府能釐清事件真相，並希望能得到阮國非送醫急救時在救護車上以越南語說話的對話錄音，至少讓家屬知道阮國非的遺言。

阮國非的妹妹則以中文抗議警察開太多槍，也質疑為何是非重傷的民防人員先由第一台抵達的救護車送醫，而沒有先送身中9槍的阮國非，使他倒在地上20到30分鐘後才被送往醫院。

台灣移工聯盟成員也表示，警方強調偵查不公開的聲明，只會讓家屬無法得知真相，使他們僅能透過媒體報導和救護車的行車紀錄器，模糊得知案發當時的狀況。家屬也無法理解為何不是重傷的阮國非第一個被送醫，並懷疑現場員警阻礙了救護員檢查阮國非的傷勢，導致拖延軟的就醫時間。另外，若警察與消防員確實需要自衛，但阮國非當下的行為是否真的需要以9槍攻擊？

面對家屬抗議，總統府發言人林鶴明回應，政府關注、也盡全力保障勞工權益；本案已由司法單位開始調查，目前總統府尊重司法調查的過程，而總統府會派代表接受陳情，並安排相關權責部門提供必要協助。