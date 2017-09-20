女陪侍裸胸陪酒胡謅被迫 原來自己想多賺錢

2017-09-20 12:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市小吃店林姓女陪侍坐檯時，裸胸陪酒，被警方活逮；她向一審法官瞎掰：「老闆娘指示」老闆娘因此被依圖利媒介猥褻罪判刑2月；未料，二審時大翻供：「是自己要脫」。基隆地檢署今天依偽證罪嫌將她起訴。

起訴書指出，24歲的林姓男子受雇52歲中國籍秦姓女子經營「蘭全」小吃店陪酒坐檯。

前年6月間某晚，基隆市警三分局李姓警員等3人喬裝酒客到店內消費，點了林女、蕭女與陳姓女子等3人坐陪。

李等3人在包廂內唱歌時，林女突然褪去胸罩，裸胸供李員等人觀賞，被警方活逮。

由於林女供稱，受秦姓老闆娘指示才脫衣陪酒，且露胸讓個人摸，公司生意才會好。基隆地檢署依圖利媒介猥褻罪嫌起訴秦女。

基隆地院也依林女供詞，依圖利媒介猥褻罪判秦女2月徒刑。

秦女不服上訴，堅稱是林女個人行為，加上當天坐檯的蕭與陳女力挺，也證稱是林女自己要脫的。

林女才改稱，她罹患思覺失調症，精神狀況不佳才會瞎掰是受老闆娘指示；當天之所以裸露胸部，是因為一時情緒激動，老闆娘完全不知情。

林女又說，她因為只有坐檯費，沒有底薪與獎金，有脫衣陪酒客人有時會多給一點小費。

法院因此改判秦女無罪確定；基隆地檢署收到秦女無罪判決後，今天依偽證罪嫌起訴林女。