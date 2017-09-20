不滿父親抽痰方式 男子在急診室內與家人口角

2017-09-20 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕今日凌晨，一名郭姓男子對高雄國軍總醫院急診室處理生病父親的方法表示不滿，在急診室與家人發生爭執。

據民視新聞報導，今天凌晨，警方接到民眾報案，有人在高雄國軍總醫院急診室大鬧，實際到現場了解後，才發現是家屬間的爭執。一名郭姓男子因不滿高雄國軍總醫院急診室醫護人員處理生病父親的抽痰方式，試圖阻止治療，卻和家人發生口角。

郭姓男子認為，院方醫護員處理父親的抽痰方式會導致流鼻血，不適用於照護老人，因此對院方的處理方法感到驚嚇，才會希望阻止醫護員繼續抽痰。家人則怕郭姓男子的行動打擾到其他臨床病患，才會試圖將他帶離急診室，因而發生口角。所幸郭男與家人間沒有發生嚴重肢體衝突，也未危及到醫護員及其他病患的安危。

警方到場後，衝突事件已平息，家屬正在討論郭男的失控行為，郭男則被帶往警局，盼冷靜一段時間，以免發生後續衝突。警方也說明，醫療過程若因為暴力、脅迫，或被其他恐嚇方式打斷，可處三年以上刑期。

據了解，家人擔心郭男對醫護員的不滿影響治療，才會和郭男有拉扯，試圖將郭男帶離急診室，導致發生衝突，驚擾到其他病患。郭男則疑似照顧父親身心壓力大，加上對照護方式的誤解而情緒失控。所幸事後郭男恢復冷靜，讓父親平安完成治療。