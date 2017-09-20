鎖定「刷卡換現金」集團 檢調兵分8路大搜索

2017-09-20 12:26

［記者錢利忠／台北報導］檢調獲報，以謝姓女子為首的不法集團，涉嫌自組公司向銀行申設刷卡機，另透過發傳單、登廣告等手法，向急需用現金的民眾「拉生意」，以「刷卡換現金」等方式，從中抽取約2成酬勞；檢調今兵分8路搜索謝女旗下公司及涉案人等住處，約談謝女等9人到案，全案朝違反稅捐稽徵法等方向偵辦。

檢調調查，該集團涉嫌利用「假消費，真換現」等方式，長期向需款孔急的民眾推銷；民眾刷卡後，謝女等人依比例拿取酬勞後，再將刷卡金額扣掉酬勞的剩餘款項，以現金支付給刷卡者；不法所得仍待檢調調查後釐清。