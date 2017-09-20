合約糾紛 吳亞馨對質齊創負責人、驚爆「曾被借款」

齊創娛樂總經理周彥彤（中間白衣女）出庭指控吳亞馨違約（記者溫于德攝）

2017-09-20 12:29

〔記者溫于德／台北報導〕藝人吳亞馨被控前年11月中旬起，違約私接工作，除了出席澳門賽車活動外，也私接面膜、氣泡水廣告，遭經紀公司齊創娛樂向台北地院遞狀求償800萬違約金。全案今天上午開庭，齊創娛樂總經理周彥彤親自出庭應訊，與坐在被告席的吳亞馨就合約問題對質，而吳當庭驚爆曾被公司借款。審判長庭諭知案件辯論終結，定下月11日上午11時宣判。

染著金髮的周在律師陪同下出庭，當庭對吳質疑，為何當時寄發寄送存證信函，妳均不理會？且妳一再表達在意收入才接工作，何不當初積極態度面對並溝通？周也說，正常經紀公司生存之道均是對藝人抽取傭金，因此絕無可能如被告所說，不為旗下藝人安排通告、選擇冷凍，問題出在被告、非原告。

至於違約金問題，周也反駁「貪圖」之說，反指被告自知工作量銳減原因，「大眾應也心知肚明（指吳與李宗瑞性愛光碟風波）」，不願多談；而若被告自覺工作被耽誤，應提出合約結束後「接了多少有酬勞並在媒體曝光的通告」，才能證明公司未盡責、而虧待。

吳則說，前年雖有意願處理合約問題，但原告只想就「解約金」問題討論，非以「結束合約」方式結束雙方關係，才委請律師發函終止。她另驚爆，簽約初期，「公司經濟好像有問題，我還借出一些錢」，但被還款時間前後不一，也曾聽聞「原告過去與旗下女藝人常發生合約糾紛」。

合議庭庭諭知全案辯論終結，定下月11日上午11時宣判。周出庭後僅簡單回應「尊重法官判決」，其餘不願多談。

全案起因於，吳102年8月與齊創娛樂簽約，時值「李宗瑞事件」影響，各製作單位均以形象問題不予採用，但經紀公司指控，雖為吳費心思轉型，卻遭單方面解約，因而興訟。