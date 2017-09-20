強冠判22年 全國食安焦點轉到頂新案如何判？

2017-09-20 12:31

［記者楊政郡／台中報導］強冠劣油案負責人被判22年定讞，全國食安焦點轉到頂新油品案如何判！台中高分院上午傳喚越南大幸福負責人呂氏幸等3人，但都未出席，檢方再提補充上訴理由，提出96至99年頂新豬油來源不明，疑似與強冠都是拿三家空頭公司報帳、且購入價格雷同，兩公司檢驗方法也異曲同工之妙，更有趣的是強冠的辯詞與頂新如出一輒，合議庭定12月25日至29日連續五天，全天候進行審理及辯論，上午是魏應充入監後首次出庭，庭訊後主動向到庭員工揮手致意，員工也回應「加油」。

頂新辯護律師余明賢指出，檢察官在上訴補充理由狀中，以與本案無關之強冠案件做為本案主張，張冠李戴。且檢察官也稱此非起訴範圍，竟仍恣意提出法院，於法不合。此外，有關檢察官所指之檢驗結果，因採樣與保存皆不符合科學標準，也無從以此做為不利頂新的證據。

台中高分院上午傳喚呂氏幸（被告楊振益之妻）、及兩名越南檢驗公司人員，但都未出庭。檢方補充上訴理由書指出，頂新於96年至99年間向「泳宸企業行」、「治富企業行」及「禾鋐企業社」買豬油109萬餘公斤，金額2901萬餘元，還有進貨時發票憑證、逐筆過磅的磅單。在強冠案中也是提出這三家發票來報帳，實則向回鍋油業者郭列成購買不可供人食用之豬皮革油、混油或飼料用油。

頂新向稅捐均單位提出磅單及付款憑證等，可證頂新確有進貨事實，但油品來源不明。再者頂新進貨價格平均每公斤26.56元，與強冠案購入郭列成的油品單價，為每公斤26元至30元，連價格都相同，不敢想像頂新買進是什麼油！而頂新這百萬公斤的油流向，目前已無從追查。

再論兩公司檢驗標準，頂新自定一套採收檢驗標準，先不論低於CNS標準，遇有檢驗結果不合格時，頂新採「扣款允收」，也就是照樣收貨，但酌量扣款。此與強冠自訂一套檢驗標準，但檢驗不合格者，仍以「特採」的情形，結果都是相同。

強冠負責人葉文祥辯稱：基於分層負責，豬油採購均全權委由副總經理處理。強冠自有檢驗規格，合格才會入廠。強冠之全統香豬油屬於精製豬油，而我國法規並未對精製豬油之「原料」加以規範；精製豬油之原料，與飼料用油之區分，並不明顯，兩者之差異，僅為有無再經過精製提煉等。

而頂新魏應充對分層負責辯解，與葉文詳的辯解雷同，其他兩案被告之辯解，幾乎如出一轍。