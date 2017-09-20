口角狂毆檳榔客 醉漢酒醒忙道歉

2017-09-20 12:26

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名41歲的許姓男子前晚酒後返家途中，與在三重光興街檳榔攤消費的26歲鐘姓男子發生口角，酒醉的許男不滿被嗆，竟衝進檳榔攤內爆打鐘男，鐘男友人見無法阻止，拍下整個過程，遭毆的鐘男事後到警局提告傷害，更有友人在臉書上嗆「誰認識三重的角頭叫四龍！我找你」，許男酒醒後也在臉書上道歉並到案說明，直說自己酒後失態，訊後依傷害罪嫌函送。

警方調查，許男前晚10時許與友人聚餐飲酒，酒後與3名友人徒步返家行經光興街，卻誤以為被站在檳榔攤內的鐘男狠瞪，大罵：「你是在瞪三小！」鐘男不甘被罵，反嗆：「你現在是在幹三小！」許男一氣之下竟衝進檳榔攤揪著鐘男的頭髮猛毆數拳：「你這屁孩白目，嗆小三，不去探聽探聽。」直到遭一旁的友人拉開制止：「好了啦！他只是個孩子而已」才住手。

警方表示，鐘男遭毆後自行就醫驗傷，頭部、身體等全身有多處挫傷，昨日凌晨前往警局提告傷害，警方通知許男到案說明，酒醒的許男面對警方訊問時相當後悔，供稱當時喝醉了，不記得發生甚麼事，頻向鐘男道歉，訊後依傷害罪嫌送辦。

但今日鐘男友人拍攝的影片被上傳到臉書社團，引起網友正反兩面討論，有網友表示：「 這種打人的，不要和解，告到底」、「是有什麼深仇大恨，一定要打成這樣?」，但不少網友也揶揄：「年輕人終究是年輕人」「就是因為他還小.所以要趕快教啊！教育是不能等的」、「太紓壓了」。

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