三峽山區保育龜落難 老翁囤龜欲售GG了

保七四大隊查獲胡姓老翁涉嫌非法持有第二級保育類野生動物食蛇龜活體19隻、2隻柴棺龜。（記者陳恩惠翻攝）

2017-09-20 12:04

［記者陳恩惠／台北報導］家住新北市三峽區的69歲胡姓老翁，偶然在山區獵捕1隻食蛇龜，由於模樣與一般烏龜有異，胡發現這隻不僅是保育龜，還能賣到好價錢，於是專心捕龜，由於胡翁日日身著青蛙裝外出，讓鄰居起疑，保七總隊第四大隊上個月接獲檢舉，經月餘跟蹤埋伏，昨天趁胡翁企圖販售時查獲，將這些食蛇龜、柴官龜送往新北市政府動物保護處，免成人們的養生盤中飧。

保七警方調查，胡姓老翁獨自居住在三峽區佳興路一處前有廣大空地的鐵皮屋，平日除了以收租囤放大型建築機具維生外，還不時在住處附近的山區，以老鼠籠裝設誘餌，獵補小型動物自用或出售；今年5月間，意外獵捕到高價的食蛇龜，得知市價1台斤可賣到2000元，便以此為目標。

保七四大員警今年8月接獲線報，指稱有民眾疑似在新北市三峽地區盜捕食蛇龜，於是展開調查，警員洪銘吟、廖煙景2員，陸續前往新北市三峽區佳興路一帶跟監埋伏，昨天中午11時47分許，發現胡姓老翁行蹤異常，一大早就開著小發財車外出，上前盤查；胡翁見狀，乖乖束手就擒，承認非法持有保育類野生動物食蛇龜19隻及柴棺龜2隻總共21隻，當場予以逮捕偵辦，警訊後依違反野生動物保育法移送新北地察署偵辦。

保七總隊第四大隊副大隊長鄒騰勝表示，食蛇龜係珍貴稀有保育類野生動物，近年來遭非法盜捕導致有瀕臨絕種之虞，為彰顯政府保育決心，將保護食蛇龜列為重點工作，加強查緝工作。