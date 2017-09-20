拒履行「禁搭便車條款」 華航不認違約

2017-09-20 12:03

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園市空服員職業工會去年6月發動華航空服員罷工，要求提高外站津貼，且非會員不得享有（禁搭便車條款），獲華航董事長何煖軒應允，但華航事後也給未罷工的華航企業工會相同待遇，被勞動部裁決為不當勞動行為，華航不滿，主張禁搭便車條款是非法無效約定，日前向台北高等行政法院提告撤銷勞動部裁決。

華航委任律師開庭表示，空服員工會與華航簽訂的協議，日前已被北高行判決不是團體協約，因此不受「團體協約法」中的禁搭便車條款保護，既然協議中的禁搭便車條款無效，華航不須履行並未違約。

華航律師主張，基於勞動法之平等原則、同工同酬原則、義務衝突理論，將全體空服員外站津貼金額調為一致，並不構成不當勞動行為。

勞動部委任律師指出，華航明知簽了禁搭便車條款，卻仍給予企業工會同額外站津貼，還提前1天實施，條件優於實施罷工的空服員工會，可能造成空服員工會失去會員，構成工會法之不當勞動行為。

空服員工會律師表示，華航員工為當然企業工會會員，但企業工會長期受到資方控制，迫使員工得在外自組空服員工會與機師工會，透過有風險的罷工爭取權益，若沒罷工的企業工會也享有成果，將可能造成無人願意參加複數工會。

由於空服員工會律師開庭前才收到委任狀，法官給其3週閱卷與書寫聲明，擇期再開庭。

勞動部當時雖裁決華航違反外站津貼的禁搭便車條款，但駁回空服員工會對華航的其餘訴求，空服員工會曾就被駁回部分向北高行提告，日前被法官駁回；本案則是華航單獨針對禁搭便車條款裁決提告。