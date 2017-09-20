自嘲如殭屍 「小老弟」有意輕生 「老大哥」溫情勸回

2017-09-20 11:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蕭姓男子與家人爭吵後負氣離家，自認自己是失去靈魂的「殭屍」，跑到台中市東區一家百貨公司想跳樓輕生，因行為怪異，被保全人員攔阻報警，警方到場後協助就醫，並以「老大哥」關懷「小老弟」的角度，一路安撫陪伴蕭男，勸蕭男要跟媽媽回家，不斷循循善誘，終於讓蕭男打消輕生念頭，一改之前偏激的想法，結束這場驚魂鬧劇。

中市警局第三分局立德派出所員警本月12日傍晚接獲保全報案，指稱有精神異常男子於百貨公司1樓廣場大吵大鬧，請警方協助送醫，警員傅兆勳、吳祖輝到場了解，30歲蕭姓男子本月6日晚間與家人大吵後負氣離家，認為自己一無是處，更自嘲是「會走動的屍體」（殭屍、喪屍或活死人），因吞食安眠藥自殺未果，便到百貨公司「場勘」尋找跳樓地點，沒想到百貨公司圍欄的安全設計，讓他無從輕生，反因喃喃自語等怪異行為引起保全人員注意，立即通知救護車及警方到場，將蕭男強制送醫。

蕭男不斷喃喃自語探討各種自殺之方法，警方深怕蕭男情緒又失控，立即通知蕭男母親到醫院陪同就醫，更以家人的角度給予關懷，用「小老弟」稱呼拉近雙方距離，提醒蕭男生命很可貴，「活著多好！」，蕭男聽了沉默不語，警方更進一步開導蕭男，離家多天家人一定很擔心，力勸蕭男一定要回家，藉聊天轉移其注意力，並陪伴蕭男進行治療，蕭男被警方的真誠所感動，終於軟化態度願意回家，由蕭母陪伴返家。

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