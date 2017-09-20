控告陳明文性騷擾 張花冠：一直講不要 他都沒停

立委陳明文日前搭肩和嘉義縣長張花冠說話，張花冠今告性騷擾。（記者林宜樟翻攝）

2017-09-20 11:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠上週參加大士爺祭時，立委陳明文搭肩靠近她說話，張花冠認為很不舒服，今天早上10點到嘉義縣警局報案；她指當天被陳明文摟住，「他的手很有力，我也拿不掉」，一直講但都沒有停，因此報案控告性騷擾。

陳明文：尊重司法調查

陳明文聽聞此事則回應，「大家辛苦了，一切都尊重司法調查」。

張花冠說，她今天以嘉義縣民身分到嘉義縣警局報案，上週她整個人被摟住（指被陳明文搭肩），非常不舒服，但不方便在嚴肅的祭典上大吼，但「非常非常不舒服」，雖然她對陳明文說「不要這樣做，手不要這樣子」，但一直講但一直都沒有停，卻到台上都還是這樣，因此今天主要針對此事來報案提告，請警察局秉公辦理。

張花冠說，現在台灣是民主法治國家，女性的身體受到騷擾，不被尊重，不舒服，這是不好的現象；張花冠說，台灣是女性總統治國，今天要站出來，跟所有的婦女同胞說，碰到這種事情很簡單，只要到離家最近的派出所報案；民進黨的價值就是保護婦女權益，司法公正，「我們就看吧」，她也會請教學者專家。

張花冠說，這個社會對加害人放寬對待，先質疑女性是不是裙子穿太短，太暴露，叫女性息事寧人，姑息養奸，這是男性霸權主義，希望社會不要再這樣，這是不好的事情，所以她要站出來；張花冠也說，「我已經很久沒有跟他（陳明文）講話了」，陳明文也並未道歉，原本上週五要找嘉義地檢署檢察長，但檢察長休假，因此到今天報案。

對於陳明文妻子廖素惠代夫道歉，張花冠則說，「這是大問題」，每次男人犯錯，女人都莫名其妙出來代表先生道歉，這是更壞的社會教育。

嘉義縣警局長林清求則說，此案由婦幼隊依規定受理，應該會傳喚案件當事人，他希望兩位都有很高的智慧去處理。

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