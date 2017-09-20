醉男記錯地點報失竊 讓警白忙一場

2017-09-20 10:54

〔記者邱俊福／台北報導〕一名林姓男子日前酒後推著放滿施工器具的手推車，搭乘捷運準備前往工地，當抵達捷運南港展覽館站時，將手推車暫放一處捷運出入口，到服務台詢問事情，返回時卻發現手推車不翼而飛，急著報警，轄區警方經調閱監視器與了解林男動線，驚覺根本是記錯地點，終順利幫忙找回失物。

本月16日上午，北市警南港分局南港派出所警員郭懷升、林政翰，接獲林男報案聲稱所攜帶的工具失竊，迅速到達現場。林男表示，他推著手推車搭乘捷運，手推車載放著施工用的工具，最後是在捷運南港展覽館站離站，當時將全部物品暫放在「5號出入口」處，就到B1服務台詢問事情，未料返回卻遍尋不著手推車及工具。

郭、林2員獲悉後，立即展開協尋，由郭員向捷運站站務人員調閱監視器影像，同時向站務人員確認有無留意到或收走林男的手推車及工具，林員則騎乘機車，在「5號出入口」周遭至外圍道路沿線目視查找。

此時，員警察覺到林男身上帶有酒味，且調閱監視器影像，發現林男實際動線與口述內容大相逕庭，林男實際進出「4號出入口」，並非所稱「5號出入口」，研判可能記憶有誤，經員警陪同林男前往「4號出入口」，果成功找到林男的物品，且清點後確認物品俱在無一短少。