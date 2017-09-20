簽約禁止藥局削價競爭 杏輝抗罰250萬敗訴

2017-09-20 10:36

〔記者吳政峰／台北報導〕國內知名藥廠杏輝與下游簽約，規定藥局須依建議售價販賣商品，否則取消合約及回饋金，被公平交易委員會認定違反公平交易法，裁罰250萬元。杏輝以不希望藥局削價競爭、影響品牌形象等主張，向台北高等行政法院提告抗罰，但法官認為這非阻礙公平競爭的正當理由，判杏輝敗訴。

公平會4月7日指出，杏輝以合約限制杏輝專櫃藥局轉售商品售價，並透過業務人員要求、提醒或勸導調整售價，使下游無法依據面臨之競爭狀況、營運策略、成本結構等因素決定售價，已違反公平法第19條「不得限制轉售價格」，裁罰250萬元。

杏輝主張，公平法所謂的轉售行為，指的是下游先買斷商品，再轉賣給消費者，即「經銷」，但杏輝與藥局之間的關係是「代銷」，即藥局如不願再銷售，可以退還給杏輝，因此不受公平法規範。

杏輝表示，藥局通常有藥師駐點進行銷售，希望給消費者專業服務品質，不希望下游有不適當訂價，傷害品牌形象，才會與藥局在合約中擬定該條文，但就算未依合約書上的建議售價販售，也沒有違約罰款，合約僅屬建議性質，無強制力與拘束力。

判決寫道，杏輝104年國內銷售額17億8991萬元，杏輝專櫃銷售額佔了10.5％，102年迄今有1066家藥局簽訂該專案合約，只要年度達成合約簽訂金額，獲得贈金或贈藥8%，公平會委員曾實地查訪藥局，判斷杏輝與下游的商品交易屬於買斷，並非代銷。

法官指出，該合約限制下游轉售價格，不利自由市場公平競爭、經濟繁榮與消費者利益，就算公平會未查到哪一間藥局曾因違約挨罰，仍不影響合約違法認定。

法官表示，杏輝以經營品牌形象為由限制價格競爭，非公平法促進競爭的正當理由，公平會考量杏輝102至104年營業額為17.89至20.67億元，違法行為持續3年，裁罰250萬元合乎比例原則。