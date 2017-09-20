國內首支災害救援隊 新北DMAT成軍

新北市政府今天舉辦「災害醫療救援隊」DMAT成軍演練，模擬從高空垂降，吊掛救援患者。（記者吳仁捷攝）

2017-09-20 10:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局響應九二一週年防災活動，今天舉辦「災害醫療救援隊」成軍與校閱，DMAT的發想為台南震創後，亟欲提升災害現場特搜醫療功能，由專業的急重症醫師、特搜隊高級救護技術員共同作業，讓受困在災區深處的嚴重傷患，儘早接受進階醫療處置；今天成軍校閱中，演練地震後建築物倒塌、民眾受困車體，災害醫療救援隊搭配搜救犬展開救援，並由空中後送。

新北市政府今天在板橋435藝文特區舉辦「災害醫療救援隊」DMAT校閱及成軍，呈現快搜部隊整合義消特搜隊、民間救難團體、醫護人員、土木結構技師等各界救災能量，統合救災戰力；

而「災害醫療救援隊」簡稱新北市DMAT（Disaster Medical Assistance Team），DMAT的發想是為提升特搜醫療組功能，新北市特搜隊參加台南震創救援後，強化特搜隊醫療組的功能，消防局特搜隊高級救護技術員與亞東醫院急診醫學部主任蔡光超帶領的急重症醫師合作，讓受困災區深處的重傷患者，儘早接受進階醫療處置，提升傷患救活率，更透過訓練培養災害醫療人才。

新北市長朱立倫說，這是國內第一個由地方政府啟動DMAT，藉由固定一群急重症醫學專科醫師與特搜隊高級救護技術員共同作業，醫師可獲得第一手情資、趕赴災區救治傷患，讓醫療與救援同步展開；這次的演練不但有急診醫師、特搜高級救護員加入，包括搜救犬、土木技師專家也參演，透過演練培養社會大眾防災觀念。