7旬翁開車撞飛8旬嬤 所幸僅撕裂傷與腫痛

70歲老翁開車經路口時，疑似因面向陽光刺激雙眼，不慎撞上騎腳踏車經過的82歲老婦人。（記者方志賢翻攝）

2017-09-20 10:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名70歲陳姓老翁駕駛自小客車行經路口時，疑似因面向陽光刺激雙眼，撞上騎腳踏車經過的82歲鄧姓老婦，她被撞飛彈到擋風玻璃重摔落地，嚇得陳翁大聲哭喊：「慘阿拉~細阿拉~！」所幸老婦送醫檢查後僅臉部撕裂傷與腫脹，並無大礙。

老翁開車經路口時，不慎撞上騎腳踏車經過的老婦人。（記者方志賢翻攝）

警方表示，陳姓老翁是開車沿三民區熱河二街由西往東行駛，經熱河二街、康平街口時，疑似因面向清晨陽光刺激雙眼，不慎撞傷鄧姓老婦人， 三民第一警分局交通分隊員警王進嶧獲報到場處理，發現老婦人失神地坐在擔架上，眼神呆滯，救護人員小心翼翼協助她止血並送醫。

老婦人被撞飛彈到擋風玻璃重摔落地。（記者方志賢翻攝）

分隊長黃偉賓表示，這起事故發生位於熱河二街、康平街口，分別閃黃燈與紅燈，屬於閃光號誌區分幹支道，雖老翁疏於注意車前狀況，但老婦行駛的方向屬於支線道，應停等並禮讓幹道車先行。

老婦人失神地坐在擔架上，救護人員為她止血、送醫。（記者方志賢翻攝）

分局長戴台捷也呼籲用路人，行經有無號誌或設有閃光號誌路口時，應互相禮讓對方，才能有效降低事故發生率，畢竟交叉路口向來是車禍發生率最高的地方，切勿搶快後悔莫及。