慶生摟別人女友 起衝突進警局

2017-09-20 09:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕壽星喝酒誤事！林姓男子歡度20歲生日，他今天凌晨揪了一群國中同學前往KTV歡唱，三杯黃湯下肚竟摟了其中一名女同學的腰，打翻女同學男友的醋罈子，雙方從包廂吵到大馬路，最後發生推擠衝突，轄區板橋警分局獲報，出動快打警力10多人到場，立刻制止這場鬧劇，也把打架的3人帶回警局偵辦，好好一場慶生趴卻在警局度過，壽星也始料未及。

警方調查，20歲的楊姓女子今天凌晨跟一群國中同學一同前往KTV慶生歡唱，她的李姓男友凌晨前往接送女友時，進到包廂發現女友身上全是刮鬍泡，心裡已不滿，後來發現女友還被一名陌生男子摟著腰，於是上前質問：「她是我女友，你在幹嘛？」當時氣氛相當尷尬，雙方爆發第一波口角，女友在旁勸說後，就跟男友離開包廂準備回家，但在KTV大門又遇到對方，雙方又爆發第二次口角。

由於李姓男子不滿對方摟自己女友，加上對方喝了酒口氣也不佳，雙方竟然一言不合就打了起來，3人徒手互毆，幸好轄區的板橋警分局獲報立刻出動快打部隊趕到現場，將雙方架開，並帶回警局偵辦。

楊姓女子的男友表示，自己並沒動手，是對方兩人打他，但動手的兩名林姓及王姓男子則喊冤說，是李男先動手推擠他們，才會不爽開扁，警方將3人通通依刑法傷害罪送辦，好好一場慶生卻變了調，讓員警也搖頭。