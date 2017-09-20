呂秋遠被爆負心 週刊拍到和2女回家、上摩鐵

2017-09-20 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕常在網路上發表時事看法的律師呂秋遠，被週刊爆料，一名A女自稱曾和他交往，還出示兩人交往的甜蜜簡訊，A女說後來發現呂長年和一名蕭姓女檢察官過從甚密，最後只好和呂分手。週刊為此查證時意外發現，近來呂秋遠和一名文青女頻繁約會，呂還六度載她返回住處直到深夜，但沒有文青女的夜晚，呂秋遠卻和另一名潮女上摩鐵。

針對《壹週刊》報導，呂秋遠有所回應，他否認A女指控，並強調那些都是「不實簡訊」，A女曾以此為威脅跟他交往，還曾為此跟他道歉，這件事已困擾他兩年，手中有證據證明A女所說是假的。呂秋遠還說，自己百分百單身，但婚姻狀況是個人私事，無法回應。

《壹週刊》報導，A女自稱曾在2015年和呂秋遠交往半年，當時她和先生感情出狀況，和呂透過臉書、通訊軟體有了接觸，後來有一次見面「出事了」，他們發生關係，她離婚後，呂卻漸漸疏遠。A女還說，陸續有呂的官司當事人或粉絲私訊給她，說曾和呂秋遠交往，卻都被分手。當時她也被其他人告知，呂秋遠有位蕭姓女檢察官妻子。

報導指出，呂秋遠婚姻關係撲朔迷離，友人透露，呂秋遠的身分證配偶欄空白，但與蕭姓檢察官曾於2011年辦過婚宴，還有去年兩人到日本旅遊的恩愛照，但二人目前的婚姻關係，眾說紛紜。

週刊調查A女爆料時，直擊呂秋遠9月2日到13日兩週內，和一名清秀的文青女7度甜蜜約會，呂還6度載她返回自己住處直到深夜。但9月14日晚上，呂秋遠卻被拍到，開車載一名30多歲的潮女，直奔薇閣汽車旅館，兩人待了一小時就出來，這名潮女事後在附近路口下車，換搭計程車離開。