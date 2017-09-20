宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊奪冠

2017-09-20 02:52

〔中央社〕宜蘭頭城搶孤活動在昨天深夜，也就是農曆7月鬼門關前一刻，於「搶孤文化園區」登場。羅東鎮公所A隊選手李育任只花了11分12秒就翻過孤棚，之後鋸下順風旗奪冠。

頭城搶孤都固定在農曆7月鬼門關前最後一刻舉辦，這項宗教活動除具有冥陽同歡性質之外，也兼具文化傳承與緬懷先民的意義，相傳已有200多年的歷史。

今年的頭城搶孤共有12支隊伍參賽，所有選手在昨天深夜11時15分由主辦單位頭城中元祭典協會宣布競賽開始之後，各路好手分別以疊羅漢方式，在塗滿牛油的孤柱上，奮力向上爬。參賽者之後於高度約15公尺的孤棚下面時，還必須以高超技巧翻過孤棚，之後再爬上孤棧，最後於約13層樓高處，鋸下順風旗。在競賽過程中除了比團隊默契之外，還要比體力、腰力與耐力。

頭城中元祭典協會最後宣布，羅東鎮公所A隊選手李育任只用11分12秒就率先翻過孤棚，之後再花約10分鐘爬上孤棧頂端，鋸下順風旗奪冠。

今年28歲、職業是水電工的李育任最後從孤棚搭雲梯車下來時，受到隊友們開香檳歡呼慶祝，他也大方展現結實的腹肌和胸肌。

「翻過孤棚的當下，遙遙領先其他選手，真的很開心！」李育任在受訪時說，今年是他第2年參加搶孤。為了今年搶孤，所有隊員在3個月之前就開始訓練，所有的努力沒有白費。