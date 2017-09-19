9/19 大樂透頭獎摃龜！今彩539開出2注頭獎

2017-09-19 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月19日）開獎的第106000079期大樂透，頭獎摃龜；第106000224期今彩539，頭獎開出2注，可得獎金800萬，分別由新北市土城「攏宗來彩券行」與桃園市桃園區「長鋐公益彩券行」開出。

第106000079期大樂透中獎號碼為：「02、12、15、18、37、40，特別號：39。」頭獎摃龜，貳獎開出2注，每注可得70萬43232元；參獎共21注獲得，每注可得7萬6228元；肆獎共69注獲得，每注可得1萬4914元；伍獎共1490注獲得，每注可得2000元；陸獎共1989注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬788注獲得，每注可得400元；普獎共2萬7530注獲得，每注可得400元。

第106000079期49樂合彩中獎號碼為「02、12、15、18、37、40」，四合開出3注，每注可得20萬元；三合共71注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2893注中獎，每注可得1250元。

第106000224期今彩539中獎號碼為「04、06、07、08、31」，頭獎2注獲得，可得800萬；貳獎共204注獲得，每注可得2萬元；參獎共6699注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9859注獲得，每注可獲得50元。

第106000224期39樂合彩中獎號碼為「04、06、07、08、31」，四合共1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共168注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5458注中獎，每注可得1125元。

第106000224期3星彩中獎號碼為「690」，正彩共176注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000224期4星彩中獎號碼為「4769」，正彩共21注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見