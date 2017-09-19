陳家欽升任警政署長 無縫接軌持續緝毒打詐

陳家欽升任警政署長，將持續緝毒打詐無縫接軌。（記者黃良傑攝）

2017-09-19 22:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕內政部長今晚宣佈高市警察局長陳家欽升任警政署長，成為史上首位高雄市警察局長直升的警政署長，陳家欽今晚9點接受媒體訪問，強調遵行部長指示，加強防範境內外恐攻威脅，打擊網路詐騙及毒品結構性犯罪，妥善處理好陳抗維安工作。

準署長陳家欽感謝長官的信任，交付給他這麼重大的責任，因為治安工作是持續的，不能有任何鬆懈，他感謝署長陳國恩對治安貢獻與既有成績，治安工作本是一棒接一棒，他強調會無縫接軌、全力以赴。

陳家欽是有史以來由高市警察局長直升接任警政署長的第一人，他曾帶隊出生入死，參與麗尊酒店槍戰2官警重傷；也曾在6囚奪槍劫囚、逃獄的槍戰中，臨危受命站到槍戰前線，擔任檢方幕僚，成功圍堵大寮監獄，迫使6囚棄械飲彈，化解治安危機。

陳家欽今年59歲，中央警官學校45期、警大刑事鑑識研究所畢、美國康乃狄克州NewHaven大學刑事科學碩士，來自基層、資歷完整，曾任台中縣、台北縣警局分局長、高市刑大大隊長、屏東縣警察局長、警政署法制室主任、高市警局副局長、保二總隊長、高市警局長。

新任署長陳家欽有著硬漢風格，著重危機管理，高市警察局長任內擘劃「治安零恐懼」藍圖，並以為民服務為導向，落實陳菊市長「宜居城市」的政見，他能出線升任警政署長，基層官警並不意外。