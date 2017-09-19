3直轄市警局長同時換人 警界分析：選舉布局

台北市警察局長邱豐光（中）巡視世大運選手村。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-19 21:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕內政部今日晚間發佈警政高層人事異動案，其中，警政署長陳國恩與高雄市、台中市、台北市都一併異動，實屬罕見。警界高層認為，應是綠營為2018年地方選舉，作佈局性的打樁深耕動作。

據警界高層分析指出，陳國恩雖被認定是「老藍人」，意即在馬英九時期即任職迄今的警政署長，但他確實有政治人脈得以穿梭在藍綠陣營中。尤以現今民進黨執政期間，陳國恩每遇有被撤換的風聲，都靠著他昔日累積的「北新潮流系」人士鼎力相挺，得以全身而退，紋風不動。

他們不諱言的指出，陳國恩能在綠營執政時期作了這麼久的警政署長，「北新潮流」嚴格來講「功不可沒」。

此外，在民進黨執政後，陳家欽本就認為是接任警政署長的最佳人選，原因最重要的一點，即是受到「花媽」陳菊的力挺。

雖然，陳家欽一度因陳菊屢拒接行政院長而聲勢下滑，後又因部屬屢屢涉及重大風紀弊案，最後被視為「出局」，遠離競逐署長的名單。

不過，屬於「南新潮流」派系的賴清德，「算得上是」與新潮流系的陳菊交好，在他繼林全接任院長職務後，與警界無任何淵源的他，接棒續挺與民進黨有深厚關係的陳家欽，並不令警界有一絲一毫的驚訝。

至於陳嘉昌，也是長期經營綠色人脈，並曾在高雄市擔任過分局長職務，他接任台北市警察局長職務，未來是否能與市長柯文長「合作無間」，達到信任的程度，警界咸信「非常值得玩味觀察」。

至於在這一波人事調動中「最無辜和無奈的」，則是台北市警察局長邱豐光。

他在執掌北市警政任內，舉凡引起國際矚目的重大刑案如「外籍人士盜領第一銀行ATM案」、「民進黨中央黨部遭韓賊盜竊案」都能親自領軍偵破，算得上戰功彪炳。

只不過，他一度被視為競爭警政署長職位的不二人選時，很多莫名的災難就面臨到他身上。

諸如，在許多抗爭場合的警力佈署上，北市警雖曾要求增補撥派人力，或作出最佳的維安佈署，都被警政署打了回票，其中尤以蔡英文出席復興崗三軍官校畢業典禮時，遭反年金人士阻撓，北市警被各方指責，是吃了個大悶虧。

又如，台北世大運開幕儀式，北市警曾要求對周邊巷道作出封阻維安，增加警力佈署，但都被世大運主營運中心打回票，以至一旦臨時出狀況，出現左支右絀的情形。

當時，北市長柯文哲事後一路力挺邱豐光的態度，一度會讓外界誤以為是他護短。事實上，邱豐光在所有的決策前，都會向柯文哲鉅細靡遺的作出報告，所以柯P算是「很進入狀況」。

警政高層認為，邱豐光被調入警政署擔任副署長一位，看似升職，實際上可謂「進了冷藏庫」，柯文哲則是「斷了左膀右臂」。邱豐光算是在這一場政治鬥爭中的犧牲品。