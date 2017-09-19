蘇炳坤案獲再審 平冤會：彰顯司法人權

蘇炳坤和律師羅秉成步出法院，接受媒體訪問，並有司改團體獻上向日葵祝賀。（記者黃耀徵攝）

2017-09-19 20:40

〔記者楊國文／台北報導〕蘇炳坤被控涉31年前新竹銀樓搶案，17年前雖獲總統特赦，但在司法上仍為「有罪之身」，未還清白，月前，台灣冤獄平反協會律師團協助他聲請再審，高等法院今裁准再審案引起法界矚目，協會發表聲明指出，這次開啟再審，不僅彰顯司法人權的重大進程，也是落實刑事非常救濟機制「救濟無辜、避免冤獄」的宗旨實現。

台灣冤獄平反協會發表聲明指出，首先，民眾面對遭司法誤判而受冤抑者，有權尋求救濟，並感謝高等法院合議庭審判長周盈文、受命法官林孟皇、陪席法官林海祥等3位法官能夠開啟再審一件超過30年的舊案，這在台灣司法人權具有重要意義，彰顯我國的刑事訴訟糾錯機制並未失靈，法院有自省自覺的能力，來面對錯誤、解決錯誤，這是台灣司法已邁向文明的一種表現。

其次，蘇炳坤案是司法轉型正義的重要指標案件，此案確實涉及不當訊問與刑求等情事，進而有非任意性自白，不真實的自白，但直至今日，現在的警察已不至於用這種方法來對待被告，這是台灣的司法人權的進步，我們的司法已有勇氣地面對以往不堪的事實，可說是台灣司法轉型正義的一大里程碑。

再者，高院合議庭透過此案落實法庭公開透明等司法改革目標，應給予肯定，能進一步拉近司法與人民之間的距離。

此外，平反協會請檢察機關正視冤獄受害者及其家人的處境，因為自案發至今，檢察體系就曾多次替蘇炳坤喊冤，檢察總長共提出4次非常上訴，檢察官也為此案聲請4次再審，雖遭駁回，卻也顯示了檢察體系亟欲修正自己過往的錯誤，所以呼籲高檢署，務必審慎考慮檢察體系前後的一致性，切勿為了尋求最高法院的法律見解等理由而提出抗告，罔顧蘇炳坤和家屬多年來所經歷的冤屈處境，造成傷害。

聲明也指出，赦免是對有罪者的恩賜，無罪則是對無辜者的責任，蘇炳坤雖捲入司法風暴31年，始終堅持清白，太太不離不棄，終於撥雲見日，該協會對蘇炳坤一家人致上敬意。