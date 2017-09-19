錄影夫妻公開鬥毆手機卻被搶 正義哥怒提告

2017-09-19 20:24

〔記者王駿杰／新竹報導〕智慧型手機幾乎人手一支，相機鏡頭快門一按，想拍誰就拍誰。

35歲林姓男子酒後與妻子在馬路發生爭執、拉扯，林男遭妻子痛毆，陳男路過見狀當起正義哥，邊勸架邊拿手機疑似錄影，卻惹惱林男，要陳男交出手機查驗，陳男拒絕，遭抓狂的林男一路追打，雙方在馬路上你追我躲，最後陳手機被搶走，氣憤向警方提告林男妨害自由，目前警方已受理。

18日晚間接獲民眾報案，指新竹市區有一對男女在吵架，警方獲報趕抵，發現陳、林兩人在原地爭執，陳男堅稱遭林男追打，手機被強行扣走，林男則否認犯行，強調手機是陳男主動交付，警方只好將兩人帶回偵辦。

陳男告訴警方，他當晚從住家出門慢跑，發現林男和一名女子口角，發生激烈衝突，他靠近勸架，拿出手機準備報警，對方卻誤以為他拿手機錄影，最後竟發狂沿路追打，他只好邊跑邊躲，找空檔報警，最後手機被林男搶走，不但公親變事主，還對他造成極大恐懼與威脅感。

林男則說，他當晚在市區陪客戶應酬喝酒，離去時妻子卻忽然出現，質問他為何有家不歸，雙方發生爭執，吵到一半發現陳男在一旁拿手機作勢錄影，他氣不過，情緒激動大喊「不要再拍了」，但陳男不聽，他只好走向前要求陳男交出手機證實沒錄影，拿到手機還沒檢查警方就來了，並沒有追打陳男。

警方調閱陳男手機，發現他當天只有用手機拍照，並沒錄影，警方說，民眾在公共場合拍照、錄影，無論是否為偷拍，只要不涉及隱私部位，「照像、錄影行為」本身並無犯法，無法硬性要求拍攝者將手機內的照片或影片刪除，除非拍攝者事後公開散播，PO在網路上並公布遭拍攝者的名字、上班地點，才可能觸犯個資法。

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