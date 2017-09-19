販毒危害大，南市代市長：應修法嚴懲販毒者

2017-09-19 20:31

〔記者王俊忠／台南報導〕為喚起社會重視反毒，台南市衛生局與成大醫院在今天合辦「『醫』起陪伴，用愛反毒」活動，希望透過醫療方式，降低吸毒者再犯可能。南市代理市長李孟諺認為，販毒牟利對個人與社會都有極大戕害，建議政府修法對販毒者從嚴懲治，同時以國安問題向毒品宣戰。

李孟諺表示，許多社會問題和家庭悲劇起因都來自吸毒人口，他提到以往擔任水利局長期間，發現很多抽水機、側溝蓋屢遭破壞，查明後得知是毒癮患者缺錢買毒，因而變賣偷來的設備換取金錢，由此可見，吸毒是造成治安惡化的主因。

李孟諺提到，目前三、四級毒品氾濫，但吸食年齡卻逐漸下降，校園毒品問題日益嚴重，全民都該向毒品宣戰，包括中央與地方政府及醫界、法界應該共同合作，防止毒品問題惡化。其中，販毒牟利對人體與社會造成極大戕害，惡性重大，政府應修法對販毒者從嚴懲治。

至於吸毒者，李孟諺認為，不要把吸毒者當成罪犯，應該用病人的角度來對待，透過醫療、諮商及社會家庭的關懷，幫助他們遠離毒品、重新融入社會。

台南地檢署主任檢察官蔡佩容也呼應表示，目前法令規定，販賣一級毒品的刑責為死刑與無期徒刑，但法官大多引用刑法59條減刑、判處有期徒刑，她希望這司法實務現象能有所改變。的確，把吸毒者關進監獄並非最好的解決方法，應著重戒癮，以治療慢性病方式給予協助。

衛生局長陳怡表示，毒品問題已等同國安問題，目前行政院積極推動「新世紀反毒策略」，希望全國一起動起來反毒。一些新興毒品包裝手法不斷翻新，家長和老師都應該充實新知，才能提醒青少年如何遠離毒品引誘。

成大醫院院長楊俊佑希望毒品成癮者能到醫療院所尋求幫助，各藥癮戒治機構都有提供替代療法，希望吸毒者不要再鋌而走險犯罪奪取金錢，可到門診以經濟實惠方式獲得治療。