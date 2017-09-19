鄉長兒子被訴殺人未遂 法官認定僅傷害

2017-09-19 19:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣尖石鄉長雲天寶的兒子雲冠傑認為同村古姓男子騷擾妻子，去年7月間酒後痛打對方，再持酒瓶敲頭、刺傷，造成古男血胸、腦震盪所幸及時送醫搶救，檢方雖依殺人未遂罪嫌起訴，但新竹地院審理認定雲男並無殺人故意、僅屬傷害罪，加上雙方已和解，全案諭知判決不受理。

雲冠傑向法官說，他先以拳頭打對方臉部，再用酒瓶砸頭，最後持破酒瓶刺對方的胸、背部成傷，不過他堅決否認有殺人意圖，辯稱是因為老婆遭對方騷擾，才酒後一時衝動打人。他還說，如果要殺人，一開始根本不需要揮拳，也不是故意要刺向胸口，而且案發後，當面告誡「她是我老婆，以後不要再騷擾她了」，還請朋友載古男回家，若要殺人，可以做其他的事，但他只有言語警告。

雲冠傑的辯護人主張，雲冠傑案發後只知道對方有受傷，因現場昏暗，酒後無法清楚辯識被害人的傷勢位置，雖有砸到重要部位，僅有傷害的故意，加上被害人有生命危險也可能因拖延救醫所致，不能認定雲男有殺人行為。

法官傳喚相關證人調查，雲妻證實曾遭古男騷擾，事後有跟丈夫說過遭騷擾的事，丈夫當時很氣憤，當時一行人在唱歌，只是老公衝出去，第一時間要出去攔阻，傷害卻已造成。被害人古男也說，與雲男並無怨仇，也無親屬關係，也向法官描述，案發當時，直覺對方只是要教訓他，並沒有想置他於死。而其他證人也證稱雲男打完後，只有繼續罵對方，並未再動手。

而載古男回家的證人也證稱，當時古男趴在他身上，覺得整個人都沒力、一直流血，家人看到也一直罵古男，最後才叫救護車將他送醫。

法官認為，雲冠傑因妻子遭騷擾而想教訓對方，難以認定有殺人的主觀犯意。且認若想殺人的話，應可直接持酒瓶或其他利器刺殺，不用先拳打再用酒瓶刺，因此法官認定雲男顯無殺人的故意，且無其他證據證明有殺人犯意，因此認定雲男犯傷害罪，加上古男事後撤回告訴，並已和解，最後諭知判決不受理。