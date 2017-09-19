戀童症治療期漫長 醫生：「不是關起來就能變好」

2017-09-19 19:24

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣男童遭性侵案，嫌犯陳男曾被診斷有戀童症，宜蘭聖母醫院精神科醫師郭約瑟表示，從精神醫學來說，戀童症通常都是長期且慢性，關進監獄屬於懲罰性的，但專業的醫療也需要同時進行，培養患者的病識感，才能學習控制衝動。為了避免受害者將受傷經驗轉成恨意，更需要及早讓孩子進入治療場域。

郭約瑟說，戀童症的患者，較多沒有「病識感」，不知道自己其實生病了，如果患者沒有意識到這件事，治療對他來說就只是強迫的，他也只是應付治療，除了監獄的懲罰，專業醫療也應該同時並進，治療過程中，應該要加強患者的病識感，讓他知道做這件事情對自己、對他人都有很大的傷害，培養良知覺醒，知道這件事情是不正當的，才能進而控制自己的衝動。

對於受害的小孩，更要加以關注，郭約瑟說，小孩可能還不能理解自己遭性侵的事實，但是隨著年齡增長，痛苦會隨之加深，應該從一開始就好好進入治療的場域，不是過了就好了，否則一直壓抑受創的感覺，可能會轉變成憤怒和攻擊，也可能變成傷害別人的傾向，這需要很長期的治療過程。

「家長的觀念也很重要，應該與孩子一起進入療癒的場合。」郭約瑟說，家長和孩子千萬不要排斥治療，許多孩子不清楚自己為什麼會受到這樣的對待，會誤以為自己犯錯，這些扭曲的想法或幻想，都要被適當的修正調整，家長的想法和看法、難受和憤怒也需要被處理，因此政府應該編列專案，針對家長和孩子，主動讓他們進入治療過程。