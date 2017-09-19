南投毒品再犯率排名 避暑勝地鹿谷奪冠

南投縣鹿谷鄉擁有全台少見的竹海公路景色，也是地方一大特色，惟103年至105年期間，毒品再犯率係南投縣最高，令人難以想像。（記者謝介裕攝）

2017-09-19 20:07

〔記者謝介裕／南投報導〕數字會說話，南投縣13鄉鎮市中，你知道哪個地區毒品再犯率最高？答案是以溪頭避暑聞名的鹿谷鄉排名第1，再犯率高達34%，與其山明水秀的地理環境相較，令人難以想像；其次是再犯率32%的名間鄉，信義鄉則締造戒毒率百分百的紀錄，十分難得﹗

隨著吸毒年齡層下降，毒品入侵校園問題，也令南投縣衛生局、文化局、警察局等相關單位不敢輕忽，並積極進行各種反毒宣導活動，在此前提下，毒品人口戒治率、再犯率如何？也備受各界關注。

據南投衛生局統計，103年全縣因毒品案服刑人數總共1033人，經2年列案輔導，除了信義鄉列管的14人全部成功戒毒以外，其餘12鄉鎮市再犯率從13%至34%不等，其中鹿谷、名間、中寮、草屯、國姓等5鄉鎮，再犯率都高於22%的平均值，尤以鹿谷、名間2鄉最受注目。

南投縣警察局表示，鹿谷、名間是縣內十分重要的2個茶鄉，高達8成以上鄉民都仰賴茶葉相關產品為生，尤其，到了茶賽季節，茶農經常熬夜製茶，103年至105年期間，誤信吸毒可驅趕瞌睡蟲達到提神效果的茶農相當多，經警方積極宣導並祭出掃蕩毒品專案，將上、中游藥頭逐一逮捕到案後，今年鹿谷、名間2鄉毒品人口再犯率已獲大幅改善。

南投縣長林明溱、衛生局長黃昭郎指出，毒品有害無益，可說是罪惡的淵藪，許多搶劫、竊盜等案件都源自於吸毒，尤其目前未成年至30歲的年齡層，約占毒品破獲案件的4成，也多半是因本身好奇心、自制力不足加上誤交損友等3大因素才涉案，呼籲年輕人尤其是在學的學生能勇於拒絕毒品，若有同儕吸毒，除了要堅定心志不受誘惑並規勸反毒以外，也要立即通報師長、警察，讓他們儘速接受勒戒，早日脫離「毒」海。

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