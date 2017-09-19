男關12年半又性侵 司改委員：監獄「教化」需重新檢視

司改委員林文蔚指出，監獄「教化」問題要重新檢視。（記者簡惠茹攝）

2017-09-19 19:17

［記者簡惠茹／宜蘭報導］震驚社會的宜蘭男童性侵案，嫌犯陳男不但接續對3名男童伸出毒手，還對獄友性侵，入監12年半後以來，出獄前仍呈現中高再犯率，再次凸顯監獄的「教化」問題。司改委員林文蔚指出，監獄教化人力不足、不具心理社工專業、聘用資格等都需重新檢視。

截至今年2月底，宜蘭監獄在監受刑人中，累犯人數有1289人，再犯人數則為739人，累犯加上再犯的人數比率高達83．91%，這樣的數字今年曾引起司改國是會議委員感到震驚，不禁讓人質疑監獄除了處罰，教化功能是否發揮作用？

近5年來矯正機關平均收容人數為6萬4311人，今年初全台監獄教誨師共有185人、臨床心理師24人、社會工作員21人，沒有設置醫師。司改委員、宜蘭監獄管理員林文蔚指出，監獄內教誨師人力嚴重不足，每300到500名收容人才配有1名教誨師，教誨師的工作內容缺乏深入輔導和晤談的專業，分身乏術下教化責任落到宗教志工或教誨志工身上，教化內容又多以演講和宗教活動為主，成效有限。

而且監獄內的教化人員專業其實是受到質疑的，林文蔚表示，教誨師並沒有心理學或社工相關專業，應該增聘社工和心理師，建立以專業為主的諮商體系，開辦諮商門診，讓收容人可以和專業專責的人員進行諮商，才能真正讓教化工作發揮最大的作用。

戒護員和教化人員的聘用未分流，專業未區隔。林文蔚說，監所戒護和教化人員並未有專業上的區分，戒護科和教化科的主管職務可以互換，而且司法特考三等監獄官於戒護科科員任滿後，就能升任教化科教誨師，造成容易以戒護為本位實施教化。

林文蔚指出，我們的監所教化常常因為法務部長的更換而隨之改變教化目標，例如陳定南擔任法務部長期間，推行了凡四訓功過格，監獄內就開始辦讀書會，發放書籍，而曾勇夫時期提倡的戒菸運動，也讓監獄開始興起各種戒菸競賽和活動，教化目標一再改變，讓專業且系統性的輔導工作在矯正系統內無法真正生根。