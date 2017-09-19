賣淫女落網隔天才滿18歲 嫖客吃官司

2017-09-19 18:10

〔記者錢利忠／台北報導〕警方在暑假期間大掃黃，查出有應召站找來落網隔天才滿18歲的未成年少女「打工」賺皮肉錢，循線追查到1名20多歲的郭姓男子，曾與未成年少女進行性交易，依違反兒少性剝削防制條例將他法辦；台北地檢署認為郭男不知少女未成年，且少女打扮成熟，難從外表看出她的實際年齡，所以認定郭男罪證不足，今將他不起訴。

今年暑假期間，郭男在LINE上收到應召業者傳來的色情廣告，被業者煽情挑逗的文字吸引，便透過應召業者找來年僅17歲的少女小如（化名）性交易，後來小如被警方抓到，警方從她的身分證得知，她落網的隔天才滿18歲，因此全面清查她的接客紀錄，循線約談郭男到案。

郭男到案後承認與小如進行性交易，但辯稱不知道小如未成年，對於買春被抓，還被依違反兒少性剝削防制條例法辦，直呼很倒楣。

檢方傳喚小如作證，當時小如腳踩著10多公分高的高跟鞋出庭，濃妝豔抹的她，很難從外表看出真實年齡；小如證稱，她與郭男進行性交易時，沒有將未成年一事告訴郭男，郭男應不知她的真實年齡。

檢方觀察小如的外貌後，並比對兩人的說詞，採信郭男所述不知小如真實年齡的說法，認定郭男的罪證不足。

今年暑假期間，警方執行掃黃行動，清查知名論壇網站、通訊軟體WECHAT、LINE等平台，發現有應召業者引進中國女子來台賣淫，並定期前往中國「補貨」，維持「茶品」（應召業者以茶做為賣淫女代稱）新鮮度。

檢警查出，有應召站為了提高知名度及客源，除利用WECHAT、LINE等軟體張貼相關拉客訊息，也涉嫌在論壇發文，內容詳細介紹賣淫女的照片、價碼及服務內容，以此吸引嫖客上門。