疑排廢水遭環保蟑螂恐嚇 工廠老闆報警逮人

2017-09-19 17:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣44歲彭姓男子於昨天傍晚，發現林姓業主所經營，位於銅鑼鄉金屬表面處理加工處理廠污水槽，正排放污水流入河川造成污染，即以手機拍攝，並要脅向環保局檢舉，恐嚇林男交付25萬元，完成付款後即將污染相片抽回，林男交付前款12萬元後，驚覺疑似遭詐騙而向警方報案，彭男今天被依恐嚇取財罪嫌送辦。

苗栗警分局雞隆派出所接獲林姓業主報案，立即調閱監視器過濾，並鎖定彭男所駕駛小客車，彭男今天上午再以電話通知林男，欲收取尾款13萬元。

林姓業主隨即通知警方，並約定在銅鑼鄉雞隆農會辦事處前碰面交付尾款，彭男果然依約前來取款，在場埋伏的警方立刻衝上前逮捕，將他帶回偵訊。

警方調查，彭男因涉恐嚇案件遭移送的管轄地遍及全台，將追查他是否涉及其他案件。

彭男辯稱，當天係在銅鑼鄉新雞隆山區捕抓魚蝦，看見該工廠排放污水污染河川水源，隨即以手機拍攝污染影像，並至該工廠理論，經洽談後以25萬元達成協議，才未向環保局檢舉。

苗栗警方今天依恐嚇取財罪嫌，將彭男移送法辦；同時通報苗栗縣政府環保局，針對林姓業主所經營的處理廠，是否排放污水造成污染進行調查。

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