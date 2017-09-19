心靈狼師騙「開脈輪」滴蠟油性侵 判6年

34歲廚師吳男以「心靈導師」為幌子，性侵女學員，甚至用蠟油滴抹私處，新北地院依強制性交及猥褻罪，判吳男6年有期徒刑。（取自臉書）

2017-09-19 16:14

〔記者王定傳／新北報導〕34歲吳姓廚師以「心靈導師」為幌子，開班教授心靈啟發課程，卻以「開脈輪」可提升能量、淨化心靈為由，逼女學員口交、性侵，甚至用蠟油滴抹私處，檢警掌握6名女學員受害，目前5人提告；吳男所為構成依強制性交及猥褻罪，不過，新北地院合議庭認為他行為時受到精神疾病影響，依刑法19條減刑後判刑6年。

檢警調查，吳男自稱明樂文創公司負責人兼講師，去年11月13日，他以舉辦「金錢能量工作坊」名義，召集男女學員到新北市中和美麗殿汽車旅館開課，除唱歌跳舞外，還免費供應調酒等。

吳男當時宣稱，人有頂、眉心及海底等7個脈輪，要學員拿水晶石放在想加強的脈輪前，以敲缽、拿香氛精油蠟燭的蠟油抹脈輪等方式，沉澱心靈，其中部分學員疑察覺有異先離去，吳男為鞏固信仰，還對留下的學員說：「你們才是我真正的徒弟，才剛要教你們！」

吳男隨後選定正妹女學員小美（化名）為目標，要求她到旁邊小房間進行「開脈輪」儀式，掰說私處（吳男冠稱之海底輪）是女性能量最強之處，並勸「不體驗看看怎知真假」，隨後拿蠟油滴抹小美私處後性侵。

吳男再把另名宣稱沒感受到能量的女學員帶到廁所「開脈輪」，實則拿蠟油塗抹私處猥褻；當天中午，吳男又指小美家須「空間淨化」，前往小美家，並要小美取悅因作法疲倦的「師父」，逼迫口交還以手指性侵。

11月15日凌晨，吳男在北市和逸旅館台北忠孝館辦「金錢能量，滿月」活動，僅限女性參加，找來4名女學員，要她們躺在4張床上輪流指侵。

合議庭認為，吳男是利用被害者困惑無知的心理狀態，以為能夠解除困境與改善人生，壓制被害者理性思考空間，構成強制猥褻及性交罪，不過，吳男經醫院鑑定患有「情感性精神病、躁期」，他行為時受此影響，導致辨識行為違法能力顯著降低，依刑法19條減刑。