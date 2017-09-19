通緝犯被認出好驚訝！ 警：我抓你3次了

2017-09-19 15:52

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市孫姓男子被桃園地方法院發布毒品、竊盜3案通緝，今天上午他外出買早餐，被平鎮警分局北勢派出所警員胡木杰眼尖發現，胡木杰尾隨孫男，發現他想騎車離開，機車還是贓車，就上前逮人，胡木杰還對著一臉驚愕的孫男說：「別驚訝！我已經抓過你3次了！」

孫男（40歲）走路經過平鎮區中豐路、新富二街口，被胡木杰認出查獲，警方說，孫男有多項毒品、竊盜前科，今年4月間還被桃園地方法院發布孫男3案通緝，他身上還帶了各式各樣的汽機車鑰匙，還好警方及時查獲他到案，否則就怕還有車主會被偷竊受害。

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