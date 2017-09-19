環署打造化災模擬實況車輛 可全台趴趴走演訓

化災仿真模組車輛也可以模擬化學槽車翻覆。（記者楊綿傑攝）

2017-09-19 15:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕化學車國道翻覆、工廠不明氣體外洩等事件時有所聞，若處理稍有不慎都會造成更嚴重危害，因此平常的應變訓練成為重要課題。環保署化學局參考國際最新技術，打造出移動式仿真模組車輛，內容包括10種情境，以及28項教學訓練課程，有助於提升未來救災及應變人員的搶救技巧，也可達到隨時隨地演練的效果。

環保署化學局局長謝燕儒表示，化學災害事故類型以工廠佔7成4比例最高，其他包括交通、實驗室、倉儲、學校等也都可能發生，但現實難以建構化學槽車翻覆，或於工廠模擬場內設施氣體液體洩漏，僅能以建單工具或想像來進行演練。

謝燕儒指出，化學局因此打造2輛仿真模組車輛，內容包括10種情境，以及28項教學訓練課程，以1:1真實組件打造訓練設備並裝置在車輛移動載具上，可以充分模擬災害事故場景，並進一步提供訓練，驗證防災教育的相關成效。

謝燕儒說，2輛車造價共4700萬，車頭、底盤及部分模組從國外進口，車體及部分模組為國內打造，目前兩輛模組車輛分別常駐於高雄第一科大，以及位於竹山的內政部消防署訓練中心，隨時可依訓練需求進行移動。提升整體救災能量。

謝燕儒也說，目前國際上都以固定訓練場，演訓化學災害發生狀況，台灣於高雄及南投的2個演訓場分別將於2019年及2020年完工，但在此之前仿真模組車輛就可以隨時移動到告種場景進行演訓，而他所了解這是亞洲首例。

除了打造仿真的器材外，化學局也預計10月起可安排業界現地實測及訓練，未來也有課程訓練供民間參加。謝燕儒說，其實很多業者有此類訓練需求，因此會定期開不同主題的課程，但如果業者有其特殊需求，也可以向環保署化學局提出課程需求。