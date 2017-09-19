「撞死比一級傷殘理賠金少」 謀財害命牛排店金主殺人罪二審撤銷

2017-09-19 15:42

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山一家牛排店老闆吳志德，3年前遭車撞飛墜落澄清湖死亡，檢警發現死者生前投保4600多萬元鉅額保險，查出牛排店金主陳柏裕夥同3男設局共謀製造車禍企圖詐領保險金，高雄地院一審將陳等4人依殺人罪分處17年不等重刑，4人不服上訴，高雄高分院採信被告「自始就無撞死吳男犯意」、「吳男死掉反而理賠金比一級傷殘理賠少」辯詞，撤銷殺人罪，改依共同犯承諾傷害本人致死罪論罪科刑。

法官在判決痛批首謀陳柏裕，心中毫無悲憫，只有金錢之貪婪，於被害人死後不久與被害人之妻蔡女同住、蔡女因而懷孕，「要錢、要人」的心態，實在卑劣，將陳柏裕判刑4年10月，另張森安4年6月、林益田4年8月、陳奕全4年2月。全案可上訴。

判決指出，陳柏裕（35歲）曾任職保險業務員，熟知保險理賠事務，明知被害人吳志德原是送報紙工作，資力不佳，竟計劃性地出資誘引吳志德開設牛排店、貸款購買1千餘萬元房屋，造成吳積欠款項的金錢壓力，再鼓動吳志德以自己為被保險人，計畫性製造事故，造成身體傷殘之方式，以詐領殘廢保險金，減輕金錢壓力，經吳同意，並由陳出資繳納保費， 陸續向國泰、新光等9家保險業者投保，一級殘理賠保險金累計 達4千6百19萬4128元。

2014年5月28日，陳柏裕和吳志德、張森安等人商議，用菜刀砍斷吳志德的左手臂，吳事後順利申請到20萬餘元的保險理賠；陳柏裕等人食髓知味，隔不到3個月，一行人又計畫先用鐵鎚打傷吳的手，再由吳騎車上路，計畫製造車禍讓吳斷手、斷腳，但吳的傷勢未達理賠標準而未遂。不過，吳志德就第3次詐保計畫中，負責開車的陳奕全因害怕不敢撞，改由林益田在9月29日凌晨駕車，卻不慎把吳志德撞飛跌落澄清湖，造成吳被消防人員救起時送醫不治。

由於吳的18歲嫩妻蔡女在吳過世以後，不但被查出與陳柏裕過從甚密，檢警一度懷疑蔡女涉有重嫌，但檢方偵查時，並沒有找到證據證明蔡女事前就知道丈夫設局詐保，蔡女獲不起訴。

一審原將陳柏裕等4人依殺人罪重判17年不等刑期，但二審陳等人堅稱「自始就無撞死吳的犯意」，並強調弄死吳領到的4千1百多萬元理賠金不僅比一級傷殘理賠4千6百萬元少，且吳沒死，擔心被同夥舉發，會依約履行理賠金的分配，吳若死掉理賠金反而全數落入法定繼承人，同夥一毛都分不到，法官採信，因此改依共同犯承諾傷害本人致死罪，將4人論罪。