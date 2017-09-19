2歲男童巧手反鎖大門 消防員架梯開窗救援

2017-09-19 15:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市消防局今天上午11點22分獲報，一名吳姓2歲男童在屋內不慎反鎖安全鎖，站在門口正準備出門的媽媽、奶奶，雖有鑰匙卻開不了門，心急如焚，市消後湖分隊派員到場，因報案的媽媽表示二樓鐵窗沒關，消防員於是架梯自二樓採光罩開窗進屋，花了近20分鐘助男童安全脫困，男童雖略受驚嚇但不哭不鬧，虛驚一場。

吳姓男童的媽媽向消防員表示，家裡大門內還有安全鎖，當時準備出門還沒把兒子抱出來，不料兒子就把門反鎖、困在家中，因門鎖用鑰匙也打不開，一時不知道該怎麼辦，才打119求助。