無力扶養腹中兒 孕女和8旬老翁假結婚真販嬰

2017-09-19 15:21

〔記者張文川／台北報導〕台北市某家幼兒園林姓女員工懷孕後，因沒能力扶養，透過黃姓前女同事牽線，與膝下無子嗣的83歲陳姓老翁辦理假結婚，約定生下男嬰後以22萬元賣給陳；台北地院審理後，認定3人構成買賣人口罪，將林女判刑2年8月；黃女判刑1年8月，緩刑3年，義務勞務120小時；陳翁判刑2年、緩刑3年，支付公庫10萬元。可上訴。

判決指出，林女2015年懷孕，透過黃女介紹，認識育有2女、沒有兒子的83歲陳翁，同年10月3人在台北市信義區的咖啡店碰面洽談，陳翁提議與林女假結婚，等胎兒出生後登記為婚生子，即支給林女22萬元，雙方再無條件離婚。

同月27日林女與陳翁辦理登記假結婚，隔年1月林女產子，3天後陳翁就把男嬰帶回家報戶口，依約付款，林女付12萬元答謝牽線的黃女，林女與陳翁依原計畫於2016年6月簽字離婚；檢警接獲匿名檢舉有人販嬰，分案偵辦起訴。

北院審理時，林女否認販賣親生骨肉，辯稱22萬元是月子費，她是為了讓小孩子過得好，才與陳簽扶養協議，沒有買賣人口之意；陳翁也稱22萬不是買小孩的錢，是給林女坐月子的費用，他同情林女且為了傳遞香火，才與林女協商，他全心養育、照護小孩，絕無買賣人口。

合議庭認為，陳翁已高齡83歲，林女卻簽下協議，由陳翁獨力承擔剛出生男嬰的扶養責任，陳翁顯然力有未逮，林女仍將男嬰當做解決她個人問題的手段，而男嬰權益及照護方式皆未列入協商範圍，且林女很少探望男嬰，無疑是將男嬰當做交易的客體。

黃女偵查中承認居中介紹販嬰，並繳回12萬元。合議庭認定3人顯有買賣人口的主觀犯意，判處有罪，且是對兒童犯罪，依法加重其刑，但黃女、陳翁緩刑。