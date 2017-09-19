吸毒者都沒好下場 戒毒者現身反毒

成功戒毒的林先生（前右）感謝教誨師蘇悅中（前左）幫助他產生戒毒動力。（記者王俊忠攝）

2017-09-19 14:48

〔記者王俊忠／台南報導〕有十多年海洛因毒癮的62歲林姓男子，8年前出獄後跟著教誨老師蘇悅中信仰基督教、訪戒毒中心與關懷中輟生、弱勢族群。他說，跟著老師行善、看到吸毒者都沒有好下場，鼓勵吸毒者堅定意志戒毒，家人給予親情陪伴，有問題可尋求中途之家等社會資源協助，不要只靠自己。

今天在南市衛生局與成大醫院的反毒記者會上，成功戒毒的林男現身說自己戒毒的經驗。

林男表示，2、30歲時因混跡黑社會，接觸速賜康類麻醉藥品，後來在朋友慫恿下染上海洛因毒癮，這毒一吸就是十多年，期間也做了許多壞事，有殺人未遂、懲治盜匪等前科，加上吸毒，前後入獄多次服刑、勒戒近30年，直到8年前勒戒出獄，接觸時任榮譽觀護人的蘇悅中，蘇老師的引領是他生命的轉捩點。

林先生說，蘇老師帶他信仰基督教、走訪戒毒中心、關懷中輟生、醫院裡弱勢族群，自己得到很多幫助，蘇老師沒放棄他，8年來下定決心就這麼戒掉海洛因毒癮。

但因吸毒使他身體健康受影響，1年前林男左腹橫隔膜常有劇烈疼痛，他不得已到成大醫院接受美沙冬替代療法，藉喝美沙冬緩解疼痛，但也喝了3、4個月後就戒掉了，奇妙的是以往1週會痛2、3次，後來病情好轉、不會那麼痛了！

林男直言，雖然已經戒毒，但毒品禍害他的身體，如今身體多處疾病，除了腹部橫隔膜會痛、大腸癌驗出是陽性、胃腸不好、自律神經差、也有白內障，毒品害了自己大半輩子，請民眾以他為鑑、勿與毒品為伍。

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