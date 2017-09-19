網路認識7天差點損失3萬 警：當局迷旁觀清

2017-09-19 14:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市謝姓男子日前透過交友軟體，結識一名自稱是美國籍的男醫師，對方誆稱在西非奈及利亞行醫，因身上現金不足，且信用卡留在美國住家，央求謝男資助1000美元（約3萬元台幣），待近日搭機來台再還款，謝男不疑有他前往銀行匯款，但行員覺得事有蹊翹，私下通報警方前來苦口婆心勸說，及時保住存款。

台中市第六分局何安派出所當天上午10時許接獲報案，指轄內文心路上某銀行文心分行疑似有民眾遭詐騙案件，警員林子皓、李青翰立即趕往現場查看，發現46歲謝姓男子準備自臨櫃匯款至境外，銀行行員深怕謝男遭到詐騙，趕緊私下通報。

警方先請銀行暫停匯款作業，並與謝男詳談了解匯款原由，謝男向警員表示，約1週前在手機交友軟體「meet」認識1名美國籍男子，對方自稱在西非奈及利亞行醫，信用卡等都在美國，希望謝男捐款幫助當地孩童，之後又稱要搭飛機來台灣找他，購買機票需要美金2800元，請謝男資助匯款美金1000元 （約3萬元台幣），待抵台後再還款。

謝男說，因為覺得對方很有愛心，一時不疑有他才會立即前往銀行匯款；此時員警見謝母仍執意要匯款，馬上舉出許多新聞報導的網路交友詐騙案例，向他解釋及勸導這是常見詐騙手法，謝男才驚覺遭人詐騙，感謝警方及時提醒，才能保住其積蓄。

警方呼籲，現今社會因資訊進步，人與人之間透過通訊軟體交流頻繁，有許多交友平台也成為詐團詐財管道，民眾勿聽信網友話術轉帳或匯款，避免財產損失。

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