屋內沒燈卻傳人聲 警摸黑起出改造槍

2017-09-19 14:23

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方日前接獲報案，指延和路上一棟頂樓加蓋深夜出入份子複雜且經常傳出噪音，從屋外看卻經常漆黑一片，居民懷疑有人聚在屋內使用毒品，警方獲報後不動聲色前往，摸黑進屋一打開手電筒，果然發現改造槍械工具散落一地，並當場逮捕滿臉驚愕的丁姓男子。

警方隨後在屋內共起出改造長、短槍各1把、子彈3發及部份彈匣、槍管及部份改造工具，丁男供稱從網路上學習改槍方法並購得零件，因沒有固定工作收入不穩，長期未繳電費才遭斷電，全案訊後依槍砲罪移送法辦。